21 Nisan 2021, Çarşamba
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21 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...
Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, son dönemlerde en çok merak edilen, arama motorlarında araştırılan konulardan biri oldu. Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinde yaşanan hareketli görüntü yatırım yapacakların da ilgisini çekiyor. Heyecanla gidişatı takip eden yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin bozdurmak veya almak için doğru zamanı bekliyor. Peki, 21 Nisan dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Son dakika döviz haberleri... Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR?
Dolar alış: 8,1057
Dolar satış: 8,1064
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,7659
Euro Satış: 9,7898
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,2926
Pound satış: 11,3325
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