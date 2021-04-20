20 Nisan 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 20 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Nisan tarihinde yapılan 322 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.028, hasta sayısı 2.895 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 55.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384 bin 624 olarak açıklandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Nisan tarihinde yapılan 322 bin 128 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.028, hasta sayısı 2.895 olarak açıklanırken; 346 kişi hayatını kaybetti, 55.592 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384 bin 624 olarak açıklandı.

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