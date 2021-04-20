Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır? 20 Nisan 2021 Dogecoin dolar fiyatı...
Yatırımcılar, bitcoin ve altcoin hareketlerini yakından takip ediyor. 20 Nisan kripto para yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Dogecoin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dogecoin yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 20 Nisan Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Elon Musk'ın kripto paralar hakkında yaptığı yorumlar Dogecoin fiyatının artmasına yol açmıştı. Bitcoin'den sonra Dogecoin de yatırımcılar için iyi bir seçenek haline geldi. Peki, 20 Nisan Dogecoin kaç TL oldu? Dogecoin nedir, nasıl alınır?
20 NİSAN DOGECOIN KAÇ TL OLDU? DOGECOIN NEDİR, NASIL ALINIR?
1 DOGECOİN (DOGE) : 3,29 TL - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.000007422 BTC
1 DOGECOİN (DOGE) : 0.0001926 ETH
20 NİSAN DOGECOIN KAÇ DOLAR OLDU?
1 DOGECOİN (DOGE) : 0,4062 Dolar - (DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR)
DOGECOIN NEDİR?
Dogecoin (sembolü Ɖ ve D, kısaltma: DOGE) logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpek olan, Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 8 Aralık 2013 tarihinde başlatılmıştır.
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