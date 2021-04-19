19 Nisan 2021, Pazartesi

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Nisan

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.149, hasta sayısı 2.862 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 48.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.149, hasta sayısı 2.862 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 48.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596 olarak açıklandı.

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