19 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Nisan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.149, hasta sayısı 2.862 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 48.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Nisan tarihinde yapılan 318 bin 869 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.149, hasta sayısı 2.862 olarak açıklanırken; 341 kişi hayatını kaybetti, 48.947 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596 olarak açıklandı.
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