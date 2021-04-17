17 Nisan 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan 319 bin 316 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.606, hasta sayısı 2.973 olarak açıklanırken; 288 kişi hayatını kaybetti, 52.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan 319 bin 316 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.606, hasta sayısı 2.973 olarak açıklanırken; 288 kişi hayatını kaybetti, 52.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645 olarak açıklandı.

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