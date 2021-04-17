17 Nisan 2021, Cumartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 17 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan 319 bin 316 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.606, hasta sayısı 2.973 olarak açıklanırken; 288 kişi hayatını kaybetti, 52.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Nisan 2021 tarihinde yapılan 319 bin 316 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.606, hasta sayısı 2.973 olarak açıklanırken; 288 kişi hayatını kaybetti, 52.184 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 212 bin 645 olarak açıklandı.
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