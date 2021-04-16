Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan 320 bin 078 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.082, hasta sayısı 2.915 olarak açıklanırken; 289 kişi hayatını kaybetti, 56.510 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 039 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan 320 bin 078 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.082, hasta sayısı 2.915 olarak açıklanırken; 289 kişi hayatını kaybetti, 56.510 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 039 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 039, toplam vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3.205, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 591 bin 550 olarak yer aldı.
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