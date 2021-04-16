16 Nisan 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 16 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan 320 bin 078 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.082, hasta sayısı 2.915 olarak açıklanırken; 289 kişi hayatını kaybetti, 56.510 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 039 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan 320 bin 078 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 63.082, hasta sayısı 2.915 olarak açıklanırken; 289 kişi hayatını kaybetti, 56.510 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 150 bin 039 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 43 milyon 148 bin 200, toplam vaka sayısı 4 milyon 150 bin 039, toplam vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3.205, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 591 bin 550 olarak yer aldı.

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