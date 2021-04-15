15 Nisan 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 318 bin 217 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.400, hasta sayısı 2.845 olarak açıklanırken; 297 kişi hayatını kaybetti, 54.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 086 bin 957 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 tarihinde yapılan 318 bin 217 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.400, hasta sayısı 2.845 olarak açıklanırken; 297 kişi hayatını kaybetti, 54.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 086 bin 957 olarak açıklandı.

15 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU


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