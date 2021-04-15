15 Nisan 2021, Perşembe
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15 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 318 bin 217 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.400, hasta sayısı 2.845 olarak açıklanırken; 297 kişi hayatını kaybetti, 54.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 086 bin 957 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 tarihinde yapılan 318 bin 217 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 61.400, hasta sayısı 2.845 olarak açıklanırken; 297 kişi hayatını kaybetti, 54.864 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 086 bin 957 olarak açıklandı.
15 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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