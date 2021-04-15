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Fırınlar kaça kadar açık olacak? | 2021 Ramazan ayı kısmi kısıtlamaları

Fırınlar kaça kadar açık olacak?
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 Giriş Tarihi: 15.04.2021

Ramazan ayı kısmi kapanma kapsamında market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklik yaşandı. Alınan kararlar doğrultusunda tarafından da 81 il valiliğine genelge gönderildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar ve merak edilen konular arasında fırınların kaça kadar çalıştığı da merak konusu oldu. Peki, Fırınlar kaça kadar açık olacak? alımları kaça kadar? İşte detaylar...

Corona virüsü salgını sebebiyle Ramazan ayı kısmi kapanma kararı verildi. Fırınların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, Fırınlar kaça kadar açık olacak? alımları kaça kadar?

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK? PİDE ALIMLARI KAÇA KADAR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

– Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

– Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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