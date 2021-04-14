14 Nisan 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 Giriş Tarihi: 14.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 310 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.797, hasta sayısı 2.802 olarak açıklanırken; 279 kişi hayatını kaybetti, 55.413 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 025 bin 557 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 310 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.797, hasta sayısı 2.802 olarak açıklanırken; 279 kişi hayatını kaybetti, 55.413 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 025 bin 557 olarak açıklandı.

14 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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