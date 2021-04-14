14 Nisan 2021, Çarşamba
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 310 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.797, hasta sayısı 2.802 olarak açıklanırken; 279 kişi hayatını kaybetti, 55.413 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 025 bin 557 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 310 bin 420 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 62.797, hasta sayısı 2.802 olarak açıklanırken; 279 kişi hayatını kaybetti, 55.413 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 025 bin 557 olarak açıklandı.
14 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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