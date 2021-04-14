Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında halı saha ve yüzme havuzları ile ilgili kararlar da yer alıyordu. Ramazan kısmi kapanma kararları kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi arasında gerçekleştirilen toplantı ardından ilgili kararlar açıklandı. Peki, halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında halı saha ve yüzme havuzları yeniden kapatıldı mı? Bu kısmi kapanma kararı hakkında kabine toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Peki, halı saha ve yüzme havuzları kapatıldı mı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı?

HALI SAHA VE YÜZME HAVUZLARI KAPATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler. Belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ