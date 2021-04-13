13 Nisan 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan 306 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 59.187, hasta sayısı 2.723 olarak açıklanırken; 273 kişi hayatını kaybetti, 52.104 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan 306 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 59.187, hasta sayısı 2.723 olarak açıklanırken; 273 kişi hayatını kaybetti, 52.104 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760 olarak açıklandı.

13 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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