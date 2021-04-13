13 Nisan 2021, Salı
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan 306 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 59.187, hasta sayısı 2.723 olarak açıklanırken; 273 kişi hayatını kaybetti, 52.104 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan 306 bin 563 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 59.187, hasta sayısı 2.723 olarak açıklanırken; 273 kişi hayatını kaybetti, 52.104 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 962 bin 760 olarak açıklandı.
13 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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