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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Başkan Erdoğan açıkladı! Tam kapanma olacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 Giriş Tarihi: 13.04.2021

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan yeni kararları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, "21 günlük tam kapanma mı olacak yoksa ek tedbirler mi alınacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı. Buna göre ayının ilk iki haftasında kısmi kısıtlama uygulanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellendi. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kırathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Tüm bu uygulamalar 14 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

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