12 Nisan 2021, Pazartesi
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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 68 corona virüsü testinden 54 bin 562'si pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 41 bin 218 hasta iyileşti.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 68 corona virüsü testinden 54 bin 562'si pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, 41 bin 218 hasta iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2.891, iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 372 bin 629 olarak açıklandı.
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