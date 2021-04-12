12 Nisan 2021, Pazartesi
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Ramazan 2021 Elazığ imsakiyesi! Elazığ ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün?
11 ayın sultanı Ramazan ayı heyecanı vatandaşları sardı. Ramazan ayında Elazığ için ilk sahur ve ilk iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 ramazan imsakiyesini açıkladı. Peki, Elazığ için ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün? Detaylar haberimizde...
11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 ramazan imsakiyesini derledik.
2021 ELAZIĞ İMSAKİYESİ
|TARİH
|İMSAK
|İFTAR
|13 Nisan 2021
|04:00
|19:06
|14 Nisan 2021
|03:58
|19:07
|15 Nisan 2021
|03:56
|19:08
|16 Nisan 2021
|03:54
|19:09
|17 Nisan 2021
|03:53
|19:10
|18 Nisan 2021
|03:51
|19:11
|19 Nisan 2021
|03:49
|19:12
|20 Nisan 2021
|03:47
|19:13
|21 Nisan 2021
|03:45
|19:14
|22 Nisan 2021
|03:44
|19:15
|23 Nisan 2021
|03:42
|19:16
|24 Nisan 2021
|03:40
|19:17
|25 Nisan 2021
|03:38
|19:18
|26 Nisan 2021
|03:37
|19:19
|27 Nisan 2021
|03:35
|19:20
|28 Nisan 2021
|03:33
|19:21
|29 Nisan 2021
|03:31
|19:22
|30 Nisan 2021
|03:30
|19:23
|1 Mayıs 2021
|03:28
|19:23
|2 Mayıs 2021
|03:26
|19:24
|3 Mayıs 2021
|03:25
|19:25
|4 Mayıs 2021
|03:23
|19:26
|5 Mayıs 2021
|03:21
|19:27
|6 Mayıs 2021
|03:20
|19:28
|7 Mayıs 2021
|03:18
|19:29
|8 Mayıs 2021
|03:17
|19:30
|9 Mayıs 2021
|03:15
|19:31
|10 Mayıs 2021
|03:13
|19:32
|11 Mayıs 2021
|03:12
|19:33
|12 Mayıs 2021
|03:10
|19:34
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