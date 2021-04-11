Ramazan 2021 Adana imsakiyesi! Adana ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün?

11 ayın sultanı Ramazan ayı heyecanı vatandaşları sardı. Ramazan ayında Adana için ilk sahur ve ilk iftar saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 ramazan imsakiyesini açıkladı. Peki, Adana için ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Hangi gün? Detaylar haberimizde...

11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı 13 Nisan gecesi başlıyor. İslam alemi heyecanla ilk sahur ve iftar vaktini bekliyor. İmsakiye, merak edilen konular arasında yer alıyor. Sizler için il il 2021 ramazan imsakiyesini derledik.

2021 ADANA İMSAKİYESİ

TARİH İMSAK İFTAR 13 Nisan 2021 04:20 19:20 14 Nisan 2021 04:19 19:21 15 Nisan 2021 04:17 19:21 16 Nisan 2021 04:15 19:22 17 Nisan 2021 04:14 19:23 18 Nisan 2021 04:12 19:24 19 Nisan 2021 04:10 19:25 20 Nisan 2021 04:09 19:26 21 Nisan 2021 04:07 19:27 22 Nisan 2021 04:05 19:28 23 Nisan 2021 04:04 19:29 24 Nisan 2021 04:02 19:29 25 Nisan 2021 04:00 19:30 26 Nisan 2021 03:59 19:31 27 Nisan 2021 03:57 19:32 28 Nisan 2021 03:55 19:33 29 Nisan 2021 03:54 19:34 30 Nisan 2021 03:52 19:35 1 Mayıs 2021 03:51 19:36 2 Mayıs 2021 03:49 19:37 3 Mayıs 2021 03:48 19:37 4 Mayıs 2021 03:46 19:38 5 Mayıs 2021 03:45 19:39 6 Mayıs 2021 03:43 19:40 7 Mayıs 2021 03:42 19:41 8 Mayıs 2021 03:40 19:42 9 Mayıs 2021 03:39 19:43 10 Mayıs 2021 03:37 19:44 11 Mayıs 2021 03:36 19:45 12 Mayıs 2021 03:35 19:45

DİĞER

HABERLER HABERLERİ