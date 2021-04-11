11 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Sağlık Bakanı , ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Nisan tarihinde yapılan 294 bin 274 corona virüsü testinden 50.678'sı pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, 30.194 hasta iyileşti.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Nisan tarihinde yapılan 294 bin 274 corona virüsü testinden 50.678'sı pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, 30.194 hasta iyileşti.

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