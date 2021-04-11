11 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 11 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Nisan tarihinde yapılan 294 bin 274 corona virüsü testinden 50.678'sı pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, 30.194 hasta iyileşti.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 11 Nisan tarihinde yapılan 294 bin 274 corona virüsü testinden 50.678'sı pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, 30.194 hasta iyileşti.
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