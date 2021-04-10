10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 10 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 735 corona virüsü testinden 52.676'sı pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, 32.539 hasta iyileşti.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 10 Nisan tarihinde yapılan 302 bin 735 corona virüsü testinden 52.676'sı pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, 32.539 hasta iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 580, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333, vefat sayısı 33.702, ağır hasta sayısı 2.739, iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 301 bin 217 olarak açıklandı.
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