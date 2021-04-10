10 Nisan 2021, Cumartesi

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1 Bitcoin bugün kaç dolar? 10 Nisan Bitcoin kuru hareketleri…

1 Bitcoin bugün kaç dolar?
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Giriş Tarihi: 10.04.2021

gününe ait fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “ kaç dolar oldu? 1 bitcoin kaç TL? Bitcoin kurunda son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği Bitcoin serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan paraların en değerlisi olan , yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında (BTC) kaç dolar? 1 BTC (Bitcoin) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte Bitcoin kuru hareketleri...

1 BİTCOIN NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin 60.746,70 Dolar oldu. Son 24 saatte 4.64% değişim gösterdi. Piyasa değeri ise 1,134,647,119,339 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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