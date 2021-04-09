09 Nisan 2021, Cuma
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 9 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan 305 bin 103 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.791 hasta sayısı 2.408 olarak açıklanırken; 253 kişi hayatını kaybetti, 35.786 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan 305 bin 103 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.791 hasta sayısı 2.408 olarak açıklanırken; 253 kişi hayatını kaybetti, 35.786 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657 olarak açıklandı.
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