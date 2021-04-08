Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 304 bin 492 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.941 hasta sayısı 2.316 olarak açıklanırken; 258 kişi hayatını kaybetti, 37.914 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 304 bin 492 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.941 hasta sayısı 2.316 olarak açıklanırken; 258 kişi hayatını kaybetti, 37.914 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866 olarak açıklandı.



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