08 Nisan 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 8 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 Giriş Tarihi: 08.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 304 bin 492 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.941 hasta sayısı 2.316 olarak açıklanırken; 258 kişi hayatını kaybetti, 37.914 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Nisan 2021 tarihinde yapılan 304 bin 492 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 55.941 hasta sayısı 2.316 olarak açıklanırken; 258 kişi hayatını kaybetti, 37.914 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 689 bin 866 olarak açıklandı.

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