07 Nisan 2021, Çarşamba

HABERLER

7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...

7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2021

Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, son dönemlerde en çok merak edilen, arama motorlarında araştırılan konulardan biri oldu. , , gibi para birimlerinde yaşanan hareketli görüntü yatırım yapacakların da ilgisini çekiyor. Heyecanla gidişatı takip eden yatırımcılar, dolar, euro ve sterlin bozdurmak veya almak için doğru zamanı bekliyor. Peki, dolar, euro, kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Son dakika döviz haberleri... Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı " kaç TL oldu? dolar, ve kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları arama motorlarında yapıyor. İşte dolar, euro ve fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1484

Dolar satış: 8,1501

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6697

Euro Satış: 9,6973

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,2547

Pound satış: 11,3066

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. bölümde neler yaşandı?
1 Ethereum bugün kaç dolar? 1 Ethereum bugün kaç dolar?
1 Bitcoin bugün kaç dolar? 7 Nisan Bitcoin kuru hareketleri… 1 Bitcoin bugün kaç dolar? 7 Nisan Bitcoin kuru hareketleri…
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör