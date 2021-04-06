06 Nisan 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Nisan 2021 tarihinde yapılan 271 bin 547 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.584, hasta sayısı 2.003 olarak açıklanırken; 211 kişi hayatını kaybetti, 28.498 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 579 bin 185 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Nisan 2021 tarihinde yapılan 271 bin 547 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 49.584, hasta sayısı 2.003 olarak açıklanırken; 211 kişi hayatını kaybetti, 28.498 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 579 bin 185 olarak açıklandı.

6 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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