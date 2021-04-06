Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru koşulları nelerdir? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvurularını erişime açtı. Binlerce sözleşmeli er başvurusu yapmak isteyen vatandaş merakla detayları araştırıyor. Peki, Sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli er başvuru koşulları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Yılı (2021/2 Dönem) Sözleşmeli Er Başvuru Kılavuzu yayınlandı. Detayları arama motorlarında sık sık araştırılan sözleşmeli er başvuru koşulları ve başvuru şekli habermizde...

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?



MSB sözleşmeli er başvurusu için ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak

tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),



- Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyanlar kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilecek.



Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılacak, yazılı sınav yapılmayacak. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekiyor.



Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklar.

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