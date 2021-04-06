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1 Ethereum bugün kaç dolar? 6 Nisan Ethereum kuru hareketleri…

1 Ethereum bugün kaç dolar?
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

6 Nisan gününe ait Ethereum fiyatları binlerce yatırımcı tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aratılan sorulardan biri “1 Ethereum kaç oldu? 1 Ethereum kaç TL? Ethereum'da son durum ne?” sorguları oldu. İşte yatırımcıların sorularına cevap bulabileceği kripto para serbest piyasalardan son dakika gelişmeleri...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan kripto paraların en değerlileri araında yer alan Ethereum, yatırım yapacakların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında 1 Ethereum (ETH) kaç ? 1 ETH (Ethereum) kaç lira? gibi sorgular yapılıyor.

İşte 6 Nisan Ethereum kuru hareketleri...

1 ETHEREUM NE KADAR? KAÇ DOLAR?

1 Ethereum 2,121.23 Dolar oldu. Son 24 saatte 3.02% artış gösterdi. Piyasa değeri ise 244,852,078,768 dolar oldu. (Her an değişkenlik yaşanabilmektedir)

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