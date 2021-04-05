Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Nisan 2021 tarihinde yapılan 245 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 42.551, hasta sayısı 1.706 olarak açıklanırken; 193 kişi hayatını kaybetti, 25.627 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Nisan 2021 tarihinde yapılan 245 bin 496 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 42.551, hasta sayısı 1.706 olarak açıklanırken; 193 kişi hayatını kaybetti, 25.627 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 529 bin 601 olarak açıklandı.

5 NİSAN 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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