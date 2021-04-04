04 Nisan 2021, Pazar

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 4 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Nisan 2021 tarihinde yapılan 246 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 41.998, hasta sayısı 1.508 olarak açıklanırken; 185 kişi hayatını kaybetti, 22.674 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 487 bin 050 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Nisan 2021 tarihinde yapılan 246 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 41.998, hasta sayısı 1.508 olarak açıklanırken; 185 kişi hayatını kaybetti, 22.674 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 487 bin 050 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 099, toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 050, toplam vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2.311, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 105 bin 350 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör