Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Nisan 2021 tarihinde yapılan 246 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 41.998, hasta sayısı 1.508 olarak açıklanırken; 185 kişi hayatını kaybetti, 22.674 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 487 bin 050 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Nisan 2021 tarihinde yapılan 246 bin 210 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 41.998, hasta sayısı 1.508 olarak açıklanırken; 185 kişi hayatını kaybetti, 22.674 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 487 bin 050 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 099, toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 050, toplam vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2.311, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 105 bin 350 olarak yer aldı.

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