04 Nisan 2021, Pazar

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BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

önlemleri kapsamında market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda tarafından da 81 il valiliğine genelge gönderildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar ve merak edilen konular arasında market ve bakkalların çalışma saatleri de yer aldı. Peki, kaçta açılıyor? BİM ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

salgını sebebiyle getirilen birçok kısıtlama, yeni kademeli normalleşme ile yeniden düzenlenirken, market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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