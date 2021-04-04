04 Nisan 2021, Pazar
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BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
Corona virüsü önlemleri kapsamında market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından da 81 il valiliğine genelge gönderildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili tüm detaylar ve merak edilen konular arasında market ve bakkalların çalışma saatleri de yer aldı. Peki, BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
Corona virüsü salgını sebebiyle getirilen birçok kısıtlama, yeni kademeli normalleşme ile yeniden düzenlenirken, market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
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