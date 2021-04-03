Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 3 Nisan)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Nisan 2021 tarihinde yapılan 249 bin 126 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 44.756, hasta sayısı 1.483 olarak açıklanırken; 186 kişi hayatını kaybetti, 23.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 445 bin 052 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Nisan 2021 tarihinde yapılan 249 bin 126 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 44.756, hasta sayısı 1.483 olarak açıklanırken; 186 kişi hayatını kaybetti, 23.214 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 445 bin 052 olarak açıklandı.
Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889, toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 052, toplam vefat sayısı 32 bin 078, ağır hasta sayısı 2.231, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 082 bin 676 olarak yer aldı.
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