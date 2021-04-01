01 Nisan 2021, Perşembe

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 1 Nisan)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 Giriş Tarihi: 01.04.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan 243 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.806, hasta sayısı 1.424 olarak açıklanırken; 176 kişi hayatını kaybetti, 20.817 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan 243 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.806, hasta sayısı 1.424 olarak açıklanırken; 176 kişi hayatını kaybetti, 20.817 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, toplam vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2.135, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 035 bin 043 olarak yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak? ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak?
PlayStation Plus'ta Nisan ayında hangi oyunlar var? PlayStation Plus'ta Nisan ayında hangi oyunlar var?
500 ucuzluk marketi açılıyor! 500 ucuzluk marketi açılıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör