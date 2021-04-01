Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan 243 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.806, hasta sayısı 1.424 olarak açıklanırken; 176 kişi hayatını kaybetti, 20.817 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan 243 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 40.806, hasta sayısı 1.424 olarak açıklanırken; 176 kişi hayatını kaybetti, 20.817 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988, toplam vefat sayısı 31 bin 713, ağır hasta sayısı 2.135, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.6, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3 milyon 035 bin 043 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ