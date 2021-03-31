31 Mart 2021, Çarşamba
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 31 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 240 bin 012 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.302, hasta sayısı 1.401 olarak açıklanırken; 152 kişi hayatını kaybetti, 19.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 240 bin 012 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.302, hasta sayısı 1.401 olarak açıklanırken; 152 kişi hayatını kaybetti, 19.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182 olarak açıklandı.
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