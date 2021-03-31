31 Mart 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 31 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 Giriş Tarihi: 31.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 240 bin 012 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.302, hasta sayısı 1.401 olarak açıklanırken; 152 kişi hayatını kaybetti, 19.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 240 bin 012 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 39.302, hasta sayısı 1.401 olarak açıklanırken; 152 kişi hayatını kaybetti, 19.193 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 317 bin 182 olarak açıklandı.

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