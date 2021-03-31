31 Mart 2021, Çarşamba

HABERLER

İbrahim Kutluay corona virüsüne yakalandı!

Kutluay'a corona şoku!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2021

Son dakika spor haberleri: Eski milli basketbolcu 'ın corona virüsüne yakalandı. Kutluay'ın sağlık durumunu iyi olduğu ve evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Eski milli Basketbolcu corona virüsüne yakalandı.

İbrahim Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İşte döviz piyasasında son durum! İşte döviz piyasasında son durum!
Altın piyasasında bugün! Altın piyasasında bugün!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör