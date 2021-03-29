29 Mart 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 225 bin 511 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.404, hasta sayısı 1.325 olarak açıklanırken; 154 kişi hayatını kaybetti, 18.015 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 240 bin 577 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 225 bin 511 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.404, hasta sayısı 1.325 olarak açıklanırken; 154 kişi hayatını kaybetti, 18.015 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 240 bin 577 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, toplam vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1.998, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 975 bin 108 olarak yer aldı.

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