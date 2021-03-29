Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 225 bin 511 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.404, hasta sayısı 1.325 olarak açıklanırken; 154 kişi hayatını kaybetti, 18.015 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 240 bin 577 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 225 bin 511 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 32.404, hasta sayısı 1.325 olarak açıklanırken; 154 kişi hayatını kaybetti, 18.015 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 240 bin 577 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 38 milyon 102 bin 747, toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577, toplam vefat sayısı 31 bin 230, ağır hasta sayısı 1.998, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 975 bin 108 olarak yer aldı.

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