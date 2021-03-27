Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mart 2021 tarihinde yapılan 223 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.021, hasta sayısı 1.281 olarak açıklanırken; 151 kişi hayatını kaybetti, 18.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 179 bin 115 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mart 2021 tarihinde yapılan 223 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.021, hasta sayısı 1.281 olarak açıklanırken; 151 kişi hayatını kaybetti, 18.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 179 bin 115 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127, toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, toplam vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1.886, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 939 bin 929 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ