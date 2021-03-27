27 Mart 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 27 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mart 2021 tarihinde yapılan 223 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.021, hasta sayısı 1.281 olarak açıklanırken; 151 kişi hayatını kaybetti, 18.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 179 bin 115 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Mart 2021 tarihinde yapılan 223 bin 214 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 30.021, hasta sayısı 1.281 olarak açıklanırken; 151 kişi hayatını kaybetti, 18.892 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 179 bin 115 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127, toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, toplam vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1.886, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 939 bin 929 olarak yer aldı.

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