25 Mart 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mart tarihinde yapılan 222 bin 753 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.731, hasta sayısı 1.210 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 19.186 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 120 bin 013 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre Mart tarihinde yapılan 222 bin 753 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.731, hasta sayısı 1.210 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 19.186 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928, toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 013, toplam vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 900 bin 829 olarak yer aldı.

25 MART 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU

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