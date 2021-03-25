Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 25 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mart tarihinde yapılan 222 bin 753 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.731, hasta sayısı 1.210 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 19.186 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 120 bin 013 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 25 Mart tarihinde yapılan 222 bin 753 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.731, hasta sayısı 1.210 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 19.186 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 37 milyon 212 bin 928, toplam vaka sayısı 3 milyon 120 bin 013, toplam vefat sayısı 30 bin 619, ağır hasta sayısı 1.790, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 900 bin 829 olarak yer aldı.
25 MART 2021 TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU
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