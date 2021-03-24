Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 221 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.762, hasta sayısı 1.142 olarak açıklanırken; 146 kişi hayatını kaybetti, 17.761 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 091 bin 282 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 221 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.762, hasta sayısı 1.142 olarak açıklanırken; 146 kişi hayatını kaybetti, 17.761 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 091 bin 282 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 091 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1.720, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 olarak yer aldı.

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