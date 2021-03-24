24 Mart 2021, Çarşamba

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 24 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 221 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.762, hasta sayısı 1.142 olarak açıklanırken; 146 kişi hayatını kaybetti, 17.761 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 091 bin 282 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 221 bin 738 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 29.762, hasta sayısı 1.142 olarak açıklanırken; 146 kişi hayatını kaybetti, 17.761 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 091 bin 282 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 091 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1.720, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 olarak yer aldı.

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