Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 211 bin 848 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.182, hasta sayısı 1.006 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 19.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 061 bin 520 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 211 bin 848 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.182, hasta sayısı 1.006 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 19.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 061 bin 520 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437, toplam vaka sayısı 3 milyon 061 bin 520, toplam vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1.710, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 863 bin 882 olarak yer aldı.

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