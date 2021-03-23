23 Mart 2021, Salı

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 23 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 211 bin 848 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.182, hasta sayısı 1.006 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 19.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 061 bin 520 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 211 bin 848 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.182, hasta sayısı 1.006 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 19.201 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 061 bin 520 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437, toplam vaka sayısı 3 milyon 061 bin 520, toplam vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1.710, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 863 bin 882 olarak yer aldı.

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