Naim Süleymanoğlu kimdir? Olimpiyatlarda kaç madalya kazanmıştır? Ne zaman vefat etmiştir?

Dünyaca ünlü sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan film ilk kez televizyodan yayınlandı. İzleyicilerin büyük beğenisini alan film sonrası Süleymanoğlu'nun hayatı büyük bir merak konusu oldu. Peki Naim Süleymanoğlu kimdir? Olimpiyatlarda hangi başarılara imza atmıştır? Nerede ve ne zaman vefat etmiştir?

Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.



Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.



"Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.

ÜST ÜSTE 3 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Milli halterci, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde etti. "Cep Herkülü", 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.



Başarılı sporcu kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.



Süleymanoğlu, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

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