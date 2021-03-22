Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mart 2021 tarihinde yapılan 201 bin 215 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.216, hasta sayısı 981 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 19.494 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 035 bin 338 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mart 2021 tarihinde yapılan 201 bin 215 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.216, hasta sayısı 981 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 19.494 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 035 bin 338 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam vaka sayısı 3 milyon 035 bin 338, toplam vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1.644, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 844 bin 681 olarak yer aldı.

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