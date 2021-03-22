22 Mart 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mart 2021 tarihinde yapılan 201 bin 215 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.216, hasta sayısı 981 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 19.494 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 035 bin 338 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Mart 2021 tarihinde yapılan 201 bin 215 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.216, hasta sayısı 981 olarak açıklanırken; 117 kişi hayatını kaybetti, 19.494 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 035 bin 338 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam vaka sayısı 3 milyon 035 bin 338, toplam vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1.644, hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 844 bin 681 olarak yer aldı.

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