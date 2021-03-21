21 Mart 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 21 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Mart 2021 tarihinde yapılan 189 bin 906 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.428, hasta sayısı 965 olarak açıklanırken; 102 kişi hayatını kaybetti, 17.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 013 bin 102 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 21 Mart 2021 tarihinde yapılan 189 bin 906 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.428, hasta sayısı 965 olarak açıklanırken; 102 kişi hayatını kaybetti, 17.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 013 bin 102 olarak açıklandı.

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