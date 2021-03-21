21 Mart 2021, Pazar

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BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? | Hafta sonu sokağa çıkma yasağı...

Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

önlemleri kapsamında market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda tarafından da 81 il valiliğine genelge gönderildi. Kademeli olarak normalleşme sürecine girildi ve merak edilen konular arasında market ve bakkalların çalışma saatleri de yer aldı. Peki, kaçta açılıyor? BİM ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

salgını sebebiyle getirilen birçok kısıtlama, yeni kademeli normalleşme ile yeniden düzenlenirken, market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BİM VE A101 ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunmuş, tarafından 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderdi.Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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