19 Mart 2021, Cuma

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 19 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 Giriş Tarihi: 19.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mart 2021 tarihinde yapılan 187 bin 859 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.030, hasta sayısı 934 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 18.119 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 633 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mart 2021 tarihinde yapılan 187 bin 859 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.030, hasta sayısı 934 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 18.119 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 633 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, toplam vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1.547, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 788 bin 757 olarak yer aldı.

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