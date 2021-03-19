Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mart 2021 tarihinde yapılan 187 bin 859 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.030, hasta sayısı 934 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 18.119 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 633 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Mart 2021 tarihinde yapılan 187 bin 859 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.030, hasta sayısı 934 olarak açıklanırken; 87 kişi hayatını kaybetti, 18.119 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 971 bin 633 olarak açıklandı.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, toplam vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1.547, hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 788 bin 757 olarak yer aldı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ