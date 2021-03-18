Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 184 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.049, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 81 kişi hayatını kaybetti, 18.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603 olarak açıklandı.

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Tabloya göre 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 184 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.049, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 81 kişi hayatını kaybetti, 18.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603 olarak açıklandı.