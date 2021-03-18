18 Mart 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 18 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 Giriş Tarihi: 18.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 184 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.049, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 81 kişi hayatını kaybetti, 18.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603 olarak açıklandı.

Tabloya göre 18 Mart 2021 tarihinde yapılan 184 bin 452 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.049, hasta sayısı 902 olarak açıklanırken; 81 kişi hayatını kaybetti, 18.615 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 950 bin 603 olarak açıklandı.


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