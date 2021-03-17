Döviz yatırımcıları dolar, euro, sterlin hareketlerini büyük merakla takip ediyor. 17 Mart döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 17 Mart dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 17 Mart 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4866

Dolar satış: 7,5026

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9113

Euro Satış: 8,9319

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 10,3910

Pound satış: 10,4347

DİĞER

HABERLER HABERLERİ