17 Mart 2021, Çarşamba

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A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

A Spor canlı izle!
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Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 Giriş Tarihi: 17.03.2021

'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor... , sahasında 'u konuk edecek. Dev karşılaşma ekranlarından CANLI yayınlanacak. Peki, A Spor'un frekansı ne? Uydulara göre kanal numarası kaç? A Spor nasıl izlenir? İşte 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

heyecanı devam ediyor. adını finale yazdırdı. Bu akşam - Alanyaspor maçında turu atlayacak olan ekip finade Beşiktaş'ın rakibi olacak. Peki, maçın yayınlandığı nasıl izlenir? A Spor yayın akışı...

17 MART A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı
11:00 Avrupa'dan Futbol
12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber - canlı
19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı
20:00 Maça Doğru - canlı
20:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Şifre: Şifresiz
Frekans: 12053
Sinyal oranı: 27500
FEC: 5/6
Video PID: 1302
Audio PID: 1402
Polarizasyon: H – Yatay
Kapsama: Doğu
Uydu: T4A

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

D-SMART: 80. kanal
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal

ASpor CANLI YAYIN

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