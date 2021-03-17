A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor... Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Dev karşılaşma A Spor ekranlarından CANLI yayınlanacak. Peki, A Spor'un frekansı ne? Uydulara göre kanal numarası kaç? A Spor nasıl izlenir? İşte 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Beşiktaş adını finale yazdırdı. Bu akşam Antalyaspor - Alanyaspor maçında turu atlayacak olan ekip finade Beşiktaş'ın rakibi olacak. Peki, maçın yayınlandığı A Spor nasıl izlenir? A Spor yayın akışı...

17 MART A SPOR YAYIN AKIŞI

07:00 Sabah Sporu - canlı

11:00 Avrupa'dan Futbol

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

15:00 Spor Gündemi - canlı

18:00 Ana Haber - canlı

19:00 Türkiye'nin Kupası - canlı

20:00 Maça Doğru - canlı

20:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

22:30 Türkiye'nin Kupası - canlı

A SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Şifre: Şifresiz

Frekans: 12053

Sinyal oranı: 27500

FEC: 5/6

Video PID: 1302

Audio PID: 1402

Polarizasyon: H – Yatay

Kapsama: Doğu

Uydu: T4A

A SPOR KAÇINCI KANALDA?

D-SMART: 80. kanal

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

TELEDÜNYA: 142 ve 143 . Kanal

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