Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Mart 2021 tarihinde yapılan 158 bin 386 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 16.749, hasta sayısı 874 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 17.893 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 911 bin 642 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Mart 2021 tarihinde yapılan 158 bin 386 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 16.749, hasta sayısı 874 olarak açıklanırken; 71 kişi hayatını kaybetti, 17.893 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 911 bin 642 olarak açıklandı.

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