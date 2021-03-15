15 Mart 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mart 2021 tarihinde yapılan 151 bin 113 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.503, hasta sayısı 858 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 15.893 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 894 bin 893 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Mart 2021 tarihinde yapılan 151 bin 113 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.503, hasta sayısı 858 olarak açıklanırken; 63 kişi hayatını kaybetti, 15.893 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 894 bin 893 olarak açıklandı.

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