14 Mart 2021, Pazar
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mart 2021 tarihinde yapılan 132 bin 425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.378, hasta sayısı 852 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 15.516 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 879 bin 390 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mart 2021 tarihinde yapılan 132 bin 425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.378, hasta sayısı 852 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 15.516 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 879 bin 390 olarak açıklandı.
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