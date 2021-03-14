14 Mart 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mart 2021 tarihinde yapılan 132 bin 425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.378, hasta sayısı 852 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 15.516 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 879 bin 390 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mart 2021 tarihinde yapılan 132 bin 425 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 13.378, hasta sayısı 852 olarak açıklanırken; 68 kişi hayatını kaybetti, 15.516 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 879 bin 390 olarak açıklandı.

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