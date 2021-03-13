Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mart 2021 tarihinde yapılan 150 bin 098 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.082, hasta sayısı 841 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 15.287 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 012 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mart 2021 tarihinde yapılan 150 bin 098 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.082, hasta sayısı 841 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 15.287 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 012 olarak açıklandı.

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