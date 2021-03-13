13 Mart 2021, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Mart)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 Giriş Tarihi: 13.03.2021

Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mart 2021 tarihinde yapılan 150 bin 098 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.082, hasta sayısı 841 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 15.287 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 012 olarak açıklandı.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Mart 2021 tarihinde yapılan 150 bin 098 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 15.082, hasta sayısı 841 olarak açıklanırken; 65 kişi hayatını kaybetti, 15.287 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 012 olarak açıklandı.

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