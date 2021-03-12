12 Mart 2021, Cuma
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 12 Mart)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Mart 2021 tarihinde yapılan 148 bin 856 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.941, hasta sayısı 834 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 850 bin 930 olarak açıklandı.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. abloya göre 12 Mart 2021 tarihinde yapılan 148 bin 856 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 14.941, hasta sayısı 834 olarak açıklanırken; 66 kişi hayatını kaybetti, 11.180 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 850 bin 930 olarak açıklandı.
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