10 Mart 2021, Çarşamba

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Ekonomik reform paketi açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak...

Ekonomik reform paketi açıklanıyor!
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

İş dünyasının uzun süredir merakla beklediği haber geldi. Yeni , bu hafta Başkan tarafından açıklanacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklanacak Ekonomik Reform Paketi ile birlikte uluslararası yatırımcıları 'ye davet edecek. Pakette öncelik mali disipline verilecek. Pakette vurgu tasarruf üzerine yapılacak.

YIL İÇİNDE VERİLEN ÖDENEK AŞILAMAYACAK!

Başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları, mecburi haller ve öncelikli projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapamayacak.

Hürriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan , açıklanıyor. Açıklanacak pakette hedef 'un uluslararası bir finans merkezi haline dönüşmesi olacak. Başkan bu paket ışığında uluslararası yatırımcıları davet edecek. Kamu harcamaları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda izlenecek. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak için belli periyotlarla harcama gözden geçirmeleri yapılacak.

Bu sayede verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu ödeneklerin öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

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