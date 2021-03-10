Ekonomik reform paketi açıklanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyuracak...
İş dünyasının uzun süredir merakla beklediği haber geldi. Yeni Ekonomik Reform Paketi, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklanacak Ekonomik Reform Paketi ile birlikte uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet edecek. Pakette öncelik mali disipline verilecek. Pakette vurgu tasarruf üzerine yapılacak.
YIL İÇİNDE VERİLEN ÖDENEK AŞILAMAYACAK!
Başta bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları, mecburi haller ve öncelikli projeler dışında yıl içinde verilen ödeneğin üzerinde harcama yapamayacak.
Hürriyet'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ekonomi yönetiminin bir süredir ilgili tüm taraflarla yaptığı istişareler sonucunda hazırlanan Ekonomik Reform Paketi, açıklanıyor. Açıklanacak pakette hedef İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi haline dönüşmesi olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu paket ışığında uluslararası yatırımcıları davet edecek. Kamu harcamaları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda izlenecek. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanmasını sağlamak için belli periyotlarla harcama gözden geçirmeleri yapılacak.
Bu sayede verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu ödeneklerin öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.
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